На улицах Алеппо проходит массовое празднование победы
23 декабря 2016, 02:00
Командование сирийской армии в четверг вечером официально объявило о полном освобождении города Алеппо от террористов.
Улицы Алеппо заполнены людьми и машинами, жители города празднуют объявление о полном освобождении города, сообщили РИА Новости очевидцы.
Командование сирийской армии в четверг вечером официально объявило о полном освобождении города Алеппо от террористов.
"На улицах зажгли праздничные фонари, все автомобилисты включили сигнальные огни, и повсюду стреляют в воздух",- рассказал Касвара Отман, житель квартала Хамдания.
"У нас в квартале зажгли елку, люди со слезами на глазах обнимают друг друга и поздравляют. Это действительно великая победа, мы ждали ее пять лет",- поделилась настроением жительница христианского квартала Азизия Асма Хаддад.
Не смотря на холодную погоду и дождь, количество людей на улицах Алеппо с каждой минутой только увеличивается, повсюду играет музыка.
Михаил Алаеддин.
Фото: РИА Новости. Михаил Алаеддин.
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