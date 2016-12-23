Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

На улицах Алеппо проходит массовое празднование победы

23 декабря 2016, 02:00

Командование сирийской армии в четверг вечером официально объявило о полном освобождении города Алеппо от террористов.


Улицы Алеппо заполнены людьми и машинами, жители города празднуют объявление о полном освобождении города, сообщили РИА Новости очевидцы.

Командование сирийской армии в четверг вечером официально объявило о полном освобождении города Алеппо от террористов.

"На улицах зажгли праздничные фонари, все автомобилисты включили сигнальные огни, и повсюду стреляют в воздух",- рассказал Касвара Отман, житель квартала Хамдания.

"У нас в квартале зажгли елку, люди со слезами на глазах обнимают друг друга и поздравляют. Это действительно великая победа, мы ждали ее пять лет",- поделилась настроением жительница христианского квартала Азизия Асма Хаддад.

Не смотря на холодную погоду и дождь, количество людей на улицах Алеппо с каждой минутой только увеличивается, повсюду играет музыка.

Михаил Алаеддин.

Фото: РИА Новости. Михаил Алаеддин.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код