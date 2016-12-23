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Новости за сегодня

Изменен порядок использования целевых трансфертов

23 декабря 2016, 07:46

Постановлением Правительства РК от 9 декабря 2016 года № 788 внесены изменения в Правила использования целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на 2016 год областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования.

В частности, изменена редакция пункта 4 Правил, которым определен порядок использования целевых трансфертов.

Изменения введены в действие с 1 сентября 2016 года.

В нижеприведенной сравнительной таблице наглядно отражены принятые изменения.

Новая редакция пункта 4 Правил, действующая с 1 сентября 2016 года

Редакция пункта 4 Правил, действующая до 1 сентября 2016 года

4. Целевые трансферты используются на:

1) выплату заработной платы работникам организации среднего образования с подушевым финансированием, с учетом взносов работодателя;

2) расходы на выплату пособий на оздоровление к ежегодному оплачиваемому трудовому отпуску работникам организации среднего образования с подушевым финансированием в размере одного должностного оклада;

3) оплату учебных расходов (приобретение лабораторной посуды, бумаги, химикатов и металлов, материалов для трудового обучения, учебных досок и тому подобное) из расчета не менее ноль целых девяти десятых месячного расчетного показателя на текущий финансовый год на одного обучающегося 1-11 классов;

4) оплату расходов, связанных с подготовкой и участием учащихся в научных, спортивных и интеллектуальных конкурсах и мероприятиях, в размере не менее ноль целых три десятых месячного расчетного показателя на текущий финансовый год на одного обучающегося 1-11 классов;

5) оплату почтовой и телефонной связи;

6) проведение текущего ремонта, содержание и обслуживание зданий, сооружений, технологического оборудования, компьютерной и оргтехники;

7) приобретение товаров, в стоимостном выражении не превышающих сорокакратного месячного расчетного показателя на текущий финансовый год, необходимых для обеспечения деятельности организации образования, не применяемых в образовательном процессе;

8) оплату банковских (финансовых) услуг, связанных с произведением расходов, предусмотренных настоящими Правилами.

Образующаяся в течение года экономия по заработной плате и взносам работодателя может использоваться только на увеличение учебных расходов сверх утвержденного объема.

4. Целевые трансферты используются на:

1) выплату заработной платы работникам организаций среднего образования с подушевым финансированием, задействованным в образовательном процессе 10-11 классов, с учетом взносов работодателя;

2) расходы на выплату пособий на оздоровление к ежегодному оплачиваемому трудовому отпуску работников, задействованных в образовательном процессе 10-11 классов, в размере одного должностного оклада;

3) оплату учебных расходов (дополнительные учебники, учебно-методические комплексы, учебные, наглядные материалы и пособия) из расчета не менее одного месячного расчетного показателя на текущий финансовый год на одного обучающегося 10-11 классов;

4) выплату стимулирующих надбавок и премий педагогическим работникам, задействованным в образовательном процессе 10-11 классов, в зависимости от качества предоставляемых образовательных услуг и результатов их деятельности, и покрытие нужд организаций среднего образования, связанных с образовательным процессом 10-11 классов, за счет стимулирующей составляющей в размере десяти процентов от общего объема финансирования расходов, предусмотренных в подпунктах 1), 2) и 3) настоящего пункта Правил. Размер расходов на нужды организаций среднего образования, связанные с образовательным процессом, должен составлять не менее пятидесяти процентов от общего объема стимулирующей составляющей. К нуждам организаций среднего образования, связанным с образовательным процессом, относятся потребности организаций среднего образования в расходах на:

повышение квалификации педагогических работников внутри страны и связанные с этим командировочные расходы;

проведение и участие учащихся в конкурсах научных проектов (научных соревнованиях), спортивных соревнованиях, интеллектуальных и иных конкурсах, выставках и других мероприятиях;

проведение учебных занятий (лекций), в том числе дистанционно, работниками, не состоящими в штате организации образования, привлекающей указанных работников в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

приобретение учебного оборудования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

подписку на периодические издания в сфере образования и науки;

оплату услуг Интернета для обеспечения образовательного процесса сверх объемов, предусмотренных местными бюджетами;

5) оплату банковских (финансовых) услуг, связанных с произведением расходов, предусмотренных настоящими Правилами.

Образующаяся в течение года экономия по заработной плате и взносам работодателя может использоваться только на увеличение учебных расходов сверх утвержденного объема.


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