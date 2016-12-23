Произведено обновление ФНО на 2017 год для клиентского приложения СОНО
Уважаемые налогоплательщики!
22 декабря 2016 года произведено обновление шаблонов форм налоговой отчётности на 2017 год для клиентского приложения СОНО для налогоплательщиков.
После загрузки шаблонов форм налоговой отчётности необходимо произвести их импорт в программное обеспечение СОНО для налогоплательщиков, воспользовавшись утилитой «Загрузка шаблонов ФНО», которая устанавливается вместе с клиентским приложением.
|
Код ФНО
|
Наименование налоговой отчетности
|
Ссылка
|
200.00
|
Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, по гражданам Республики Казахстан
|
210.00
|
Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу по иностранцам и лицам без гражданства
|
210.02
|
Исчисление суммы индивидуального подоходного налога и социального налога по структурному подразделению
|
328.00
|
Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
|
328.00
|
Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
|
скачать в формате pdf
|
400.00
|
Декларация по акцизу
|
421.00
|
Расчёт акциза за структурное подразделение или объекты, связанные с налогообложением
|
510.00
|
Декларация по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения
|
590.00
|
Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых
|
810.00
|
Декларация по сбору с аукционов, плате за пользование судоходными водными путями
|
910.00
|
Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса
Источник: sono.kz
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