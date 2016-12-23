Произведено обновление ФНО на 2017 год для клиентского приложения СОНО

Уважаемые налогоплательщики!

22 декабря 2016 года произведено обновление шаблонов форм налоговой отчётности на 2017 год для клиентского приложения СОНО для налогоплательщиков.

После загрузки шаблонов форм налоговой отчётности необходимо произвести их импорт в программное обеспечение СОНО для налогоплательщиков, воспользовавшись утилитой «Загрузка шаблонов ФНО», которая устанавливается вместе с клиентским приложением.

Код ФНО Наименование налоговой отчетности Ссылка 200.00 Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, по гражданам Республики Казахстан скачать 210.00 Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу по иностранцам и лицам без гражданства скачать 210.02 Исчисление суммы индивидуального подоходного налога и социального налога по структурному подразделению скачать 328.00 Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов скачать 328.00 Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов скачать в формате pdf 400.00 Декларация по акцизу скачать 421.00 Расчёт акциза за структурное подразделение или объекты, связанные с налогообложением скачать 510.00 Декларация по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения скачать 590.00 Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых скачать 810.00 Декларация по сбору с аукционов, плате за пользование судоходными водными путями скачать 910.00 Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса скачать

Источник: sono.kz