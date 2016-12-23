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Метель и гололед обещают синоптики на территории Казахстана

23 декабря 2016, 06:08

Во всех областях ожидаются сильные морозы.


На всей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки, на юге местами сильные. Также прогнозируют метель, туман, гололед, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

В Акмолинской области местами ожидается метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях ожидается местами низовая метель. В Атырауской области местами туман. Ночью в СКО, местами Мангыстауской областях ожидаются сильные морозы.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами метель, туман, гололед, усиление ветра 15-28 м/с. В Алматинской области местами ожидается туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с. Ночью 23-24 декабря в Кызылординской, ночью 24-25 декабря в ЮКО, Жамбылской, Алматинской областях ожидается резкое понижение температуры местами до 20-25 мороза.

В Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с. Ночью 24-25 декабря в Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях ожидается резкое понижение температуры местами до 33-38 мороза. 24 декабря местами ожидается гололед.

В Алматы днем -1°, преимущественно облачно, слабый снег.


В Астане днем -25°, облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото с сайта obozrevatel.com

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