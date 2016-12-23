Разработана стопроцентно эффективная вакцина от Эболы

новую вакцину rVSV-ZEBOV получили почти шесть тысяч жителей Гвинеи, и никто из них не заразился опасным вирусом.

Экспериментальная вакцина от лихорадки Эбола, проходившая испытания в африканской Гвинее, показала практически 100%-ную эффективность, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на итоговые данные исследования, опубликованные в журнале Lancet. Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечает ВОЗ, новую вакцину rVSV-ZEBOV получили почти шесть тысяч жителей Гвинеи, и никто из них не заразился опасным вирусом. В то же время в сравнимой по числу группе наблюдаемых, которые не прошли вакцинацию, было выявлено 23 случая заболевания.

Вакцина rVSV-ZEBOV была разработана канадским минздравом, а затем лицензия на ее производство и испытания была передана международной научно-исследовательской фармацевтической компании Merck & Co.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы в Западной Африке в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.

Фото РИА Новости. Рамиль Ситдиков