При пожаре в высотном здании в Нью-Йорке пострадали минимум 13 человек

По меньшей мере 13 человек пострадали при пожаре в здании в районе Вест-Сайд в Нью-Йорке, пишет РИА Новости.

При пожаре пострадали трое пожарных и еще десять находившихся в здании человек. Жизнь пострадавших не находится под угрозой, но три человека серьезно ранены. Ранее местный телеканал сообщал, что на крыше и внутри здания заблокированы 20 жителей.

Возгорание произошло в четверг около 17.00 по местному времени. Пламя охватило третий и четвертый этажи здания, сообщило пожарное управление Нью-Йорка.

Пожарным удалось справиться с огнем, они продолжают проверять здание этаж за этажом. Пожарные просят жителей соседних домов не открывать окна, чтобы не пускать дым.

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