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В Актау прохожие спасли двоих детей во время пожара

23 декабря 2016, 06:41

По словам детей, они играли со спичками.


22 декабря в Актау произошел пожар на втором этаже административного здания производственной базы в 22 микрорайоне, сообщает региональное издание «Лада».

До приезда пожарных прохожие спасли двоих несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в Службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ Актау.

Сигнал о происшествии в пожарную службу поступил от прохожих в 12:34. Горела офисная мебель на втором этаже административного здания. Площадь горения составила 20 квадратных метров. Второй этаж сильно закопчен.

- До прибытия пожарных прохожие спасли двоих детей, мальчика и девочку 4 и 5 лет, которые находились в этом офисном помещении. Мать детей находилась в рядом стоящем здании в кафе «777». Она работает там. Мать в шоковом состоянии, с ней сейчас работают психологи. По словам детей, они играли со спичками. Пожар локализован через восемь минут, - сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работали 15 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Точную причину возгорания установят по результатам расследования.



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