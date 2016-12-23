Что происходило на топливном рынке Казахстана в 2016 году

Смотрим на события, произошедшие на казахстанском топливном рынке, которые повлияли на стоимость топлива в уходящем году.

Весь последний год топливо в Казахстане дорожало, и этому предшествовало несколько событий. Ещё осенью 2015 года правительство отпустило в свободное плавание стоимость 92-го бензина, цены тут же выросли, после чего на рынке ГСМ начались более-менее спокойные времена.

Да, в начале 2016 года цены на АИ-92 колебались в пределах нескольких тенге (в среднем 125.3 тг), но на эти изменения особого внимания никто не обращал. В то же время дизельное топливо находилось под крылом Минэнерго и стоило 99 тенге за литр.

Скорый конец идиллии предрекали эксперты. Они были уверены, что вот-вот цены подскочат. Причём рост предсказывали от 10 % и выше. Первый звоночек прозвенел в июне. Тогда вице-министр энергетики Асет Магауов рассказал о планах отказа от регулирования стоимости дизеля и АИ-80. К августу часть этой задумки была осуществлена — правительство отпустило в свободное плавание солярку. Цены начали ползти вверх 8 августа. В итоге за несколько дней цифры на ценниках дизтоплива менялись не один раз: с 99 до 108, а затем и до 118 тенге за литр.

Динамика изменения цен на ходовые марки топлива в Казахстане с 2013 по 2016 год





Как известно, беда не приходит одна. Вслед за дизелем вверх в начале сентября поползла и стоимость бензина. К концу октября цены подняли все крупные казахстанские заправки, и на некоторых из них изменение составило до 40 %. Согласитесь, немало?

Последний месяц 2016 года отметился очередным изменением стоимости топлива. При этом некоторые АЗС решили снизить цену.

Отметим, буквально на днях министр энергетики РК Канат Бозумбаев назвал цены на бензин на внутреннем рынке стабильными. При этом чиновник заявил, что не готов говорить о вероятности их повышения.

— Никогда не дождётесь, чтобы я формировал инфляционные ожидания на внутреннем рынке. Я об этом никогда говорить не буду, потому что, если скажу, что будет повышение, оно с большой вероятностью точно может произойти, — подчеркнул Канат Бозумбаев.

Увы, но практика показала, что такие заявления обычно предвещают ровно то, от чего открещиваются чиновники. Ждём, что же произойдёт со стабильными ценами на топливо в дальнейшем.

Источник: kolesa.kz