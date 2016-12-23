В Алматы очевидец избил пьяного виновника двух ДТП

В Алматы случайный свидетель подрался с водителем, по чьей вине произошло два ДТП, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Происшествия разворачивались около 2 часов ночи. По проспекту Гагарина в северном направлении, на умеренной скорости, двигался автомобиль Toyota Corolla. Как рассказал её водитель, подъезжая к пересечению с проспектом Абая, он отстоял красный сигнал светофор и на разрешающий сигнал, не торопясь, начал движение. Выехав на перекресток, автомобиль получил удар в бок от Nissan Cefiro, который двигался по проспекту Абая на восток. Раздался грохот со скрежетом, посыпались осколки, машину Toyota развернуло в обратном направлении, после чего прибило к бордюру, а водитель Nissan, не останавливаясь, поехал дальше. Уже на следующем перекрестке, на Абая – Жарокова, "покатушки" водителя Nissan закончились. Nissan протаранил в бок завершающую по стрелке маневр машину Toyota Camry, которая двигалась по проспекту Абая на запад, с левым поворотом на Жарокова.

Как рассказали очевидцы ДТП, водитель Nissan вывалился из автомобиля, после чего стал говорить, что ему все равно, он "бывший сотрудник", от него сильно разило алкоголем. На место дорожно-транспортного происшествия были вызваны сотрудники дорожно-патрульной полиции и скорая. При себе у "бывшего сотрудника" документов не оказалось. При проверке через базу данных установили, что он уже лишен водительского удостоверения.

На месте свидетели ДТП рассказали, что у водителя Nissan произошла драка с очевидцем, который проходил мимо и наблюдал за всеми событиями, после которых со словами: "У меня племянник погиб из-за таких, как ты" стал избивать водителя.

Их разняли, мстительный очевидец ушел, однако через некоторое время, по всей видимости, не выплеснув всех эмоций, вернулся и снова стал бить пьяного водителя Nissan, затем ушел и не вернулся.

Прибывшие на место ДТП скорые осмотрели участников ДТП, после чего госпитализировали пьяного дебошира и водителя Toyota Camry.

Позже водитель Corolla рассказал, что через некоторое время к нему подошел брат водителя Nissan и предложил договориться "по-тихому".







