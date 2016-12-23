В МИР РК объяснили подорожание ж/д и авиабилетов перед Новым годом

В министерстве по инвестициям и развитию Казахстана объяснили подорожание ж/д- и авиабилетов перед новогодними праздниками. Ответ ведомства на запрос опубликован на сайте электронного правительства egov.kz, передает Zakon.kz.

В запросе было указано, что с приближением каких бы то ни было праздников в Казахстане идет подорожание билетов на воздушный и железнодорожный транспорт почти в два раза. В своем ответе МИР РК обосновали причины и указали, насколько это законно.

"В соответствии с частями 2 и 3 статьи 9 Закона РК "О транспорте в Республики Казахстан" от 21 сентября 1994 года (далее - Закон), транспортные предприятия и перевозчики осуществляют свою деятельность на коммерческой основе, в связи с чем, самостоятельно разрабатывают планы, заключают договоры на выполнение работ и услуг в соответствии с потребностями клиента. Таким образом, авиаперевозчики и перевозчики на железнодорожном транспорте самостоятельно устанавливают стоимость билетов на оказываемые услуги перевозки пассажиров, багажа и грузов", - пояснили в Министерстве по инвестициям и развитию.

Также в ведомстве отметили, что большинство авиакомпаний определяют стоимость билетов исходя из расходов, связанных с выполнением авиамаршрута по конкретному направлению: эксплуатационных расходов, стоимости горюче-смазочных материалов (ГСМ), аэропортовых расходов, расходов по метеообеспечению, аэронавигационному обслуживанию и прочих расходов. По данным министерства, аналогичным методом устанавливается и стоимость билетов на железнодорожном транспорте. "Вместе с тем, в основе ценообразования Air Astana заложен рыночный метод, где уровень тарифов определяется не затрачиваемыми расходами на выполнение рейса, а на основе анализа пассажирского спроса, предложения других авиакомпаний и их тарифной политики, качество предоставляемой услуги", - ответили в ведомстве.

По вопросу повышения стоимости билетов в предпраздничные и праздничные дни в министерстве пояснили, что сейчас из-за повышения затрат на эксплуатационные расходы и роста убытков на многих транспортных предприятиях подняли цены на предоставляемые услуги по перевозке пассажиров, багажа и грузов. "Так, в целях повышения доходности и покрытия эксплуатационных расходов пассажирских поездов "Тұлпар-Тальго" в праздничные и предпраздничные дни, АО "Пассажирские перевозки" увеличена базовая стоимость билета. В случае с авиаперевозками применяемая перевозчиками сетка тарифов (от минимального до максимального) характеризуется в зависимости от условий применения тарифа. Такими условиями являются: срок приобретения авиабилета, день и время выполнения рейса, сезонность, условия возврата и перебронирования авиабилета и иные условия", - сказали в ведомстве.

Также отмечается, что авиаперевозчики разрабатывают структуру тарифов, согласно которой тарифы систематизированы по классам бронирования. Когда ограниченная провозная емкость, предназначенная для низких, более ограничительных классов (специальных тарифов) заполнена, пассажирам предлагаются более высокие, менее ограничительные тарифы. Таким образом, пассажиру при перевозке по конкретному маршруту в зависимости от перевозчика, даты перевозки и срока приобретения билета (заблаговременно или непосредственно перед перевозкой) могут предоставляться тарифы разного уровня.

По вопросу причин равнозначности стоимости билетов на воздушный и железнодорожный транспорт в ведомстве ответили, что авиапредприятия, которые ориентированы на повышение доходности через увеличение количества оказанных и перевезенных пассажиров, осуществляют продажу авиабилетов по специальному тарифному плану. "Стоимость авиабилетов по специальному тарифу существенно ниже обычного тарифа и приравнена к максимальной стоимости билетов на железнодорожный транспорт. При этом следует отметить, что билеты, приобретенные по специальному тарифу имеют ряд ограничений для пассажиров, таких как наложения штрафных санкций при изменении времени и даты вылета, удержание сумм от стоимости авиабилетов при процедуре возврата и иных ограничений налагаемых перевозчиком", - пояснили в министерстве.

Также отмечается, что согласно статье 5 Закона, государственные органы не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность транспортных предприятий, в связи с чем, контроль деятельности скоростных поездов, сформированный из вагонов "Тұлпар-Тальго", осуществляется непосредственно АО "Пассажирские перевозки".

"При определении тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузов на международных направлениях, транспортные предприятия руководствуются международными соглашениями и договорами, участником или договаривающейся стороной которых является РК, а при внутренних перевозках: - Законом Республики Казахстан "О транспорте в Республики Казахстан" от 21 сентября 1994 года; - Законом Республики Казахстан "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" от 15 июля 2010 года; - Законом Республики Казахстан "О железнодорожном транспорте" от 8 декабря 2001 года", - разъяснили в Министерстве по инвестициям и развитию РК.

Фото с сайта ng.od.ua