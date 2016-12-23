В Иркутской области полиция изъяла более 22 тысяч литров нелегального алкоголя

В подвале одного из коттеджей в Иркутске было обнаружено и изъято 10 тысяч бутылок косметического средства "Боярышник".

Полицейские в Иркутской области за четыре дня изъяли свыше 22 тысяч литров алкоголя, который продавался с нарушением законодательства, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме этого, по ее словам, в подвале одного из коттеджей в Иркутске было обнаружено и изъято 10 тысяч бутылок косметического средства "Боярышник".

"Из незаконного оборота изъято более 22 тысяч литров алкогольной продукции, реализация которой осуществлялась с нарушением законодательства. Образцы изъятого алкоголя направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области" — сказала Волк.

Она отметила, что за это время полицейские проверили свыше 3,5 тысяч торговых предприятий области, в том числе ларьки и павильоны, мелкооптовые и оптовые рынки. Правоохранители проверяли легальность происхождения спиртосодержащей продукции, лицензии на её продажу, а также подлинность акцизных марок.

Также в ходе рейдов правоохранители на стационарных контрольно-пропускных постах у перевозчиков проверяют необходимые документы на перевозимый алкоголь. В ходе данной работы полицейскими изъято свыше 20 тонн спиртсодержащей продукции, находящейся в незаконном обороте. Также ведутся беседы с населением о недопустимости употребления суррогатных спиртосодержащих жидкостей, добавила Волк.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные. По последним данным, погибли 72 человека. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции.

Фото РИА Новости. Владимир Смирнов