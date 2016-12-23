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Нетрезвый алматинец за рулем пытался скрыться от полиции и не вписался в поворот

23 декабря 2016, 08:27

После аварии машина загорелась.


В Алматы в ночь на пятницу, 23 декабря, пьяный водитель за рулем попытался скрыться от полиции, но попал в аварию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Toyota Camry двигался по Саина в северном направлении. Ниже улицы Кабдолова водителю иномарки приказали принять вправо и остановиться сотрудники дорожно-патрульной полиции. Водитель приказ проигнорировал и надавил на газ. Полицейские начали преследовать автомобиль.

Двигаясь на север по Саина, водитель решил повернуть на проспект Райымбека в западном направлении. На затяжном повороте на мост он не вписался в поворот, ударился о разделитель и повис на нем.

Подъехавшие сотрудники полиции заметили, что автомобиль стоит заведенный, а водитель выбежал и уже упал со склона у моста, но не стали его задерживать: автомобиль дымился, а позже появились всполохи огня. Полицейские достали огнетушитель и погасили пламя, а затем задержали нарушителя.

Мужчину доставили на экспертизу, которая показала легкую степень алкогольного опьянения – 1,39 промилле. Сначала водитель отрицал употребление спиртных напитков, затем заявил, что пил яблочный сок, но в итоге признался, что выпил три бутылки пива.

Во время ДТП мужчина получил легкие травмы из-за сработавшей подушки безопасности - у него была рассечена бровь и поврежден нос. Госпитализация не потребовалась.



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