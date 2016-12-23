Порнозвезда заявила, что ее изнасиловали во время съёмок

Бурю негодования в Сети вызвал твит порноактрисы Никки Бенц, которая рассказала о том, что её буквально изнасиловали на съёмках. Как позже выяснилось, с таким отношением сталкивались многие её коллеги по цеху, пишет Лайф.

В понедельник порноактриса Никки Бенц написала в своём "твиттере" о насилии в свой адрес во время съёмок одной из сцен для Brazzers, канадской компании, снимающей порнографию. "За те 13 лет, что я снимаюсь в порно, это был первый случай, когда я была шокирована и плакала".

Во вторник Никки Бенц призналась, что против своей воли стала участницей сцены изнасилования. "На съёмках никогда не должно быть никакого запугивания, насилия и жестокости. НЕТ значит НЕТ. И не важно, перед камерой или вне её. Просто НЕТ!"

В среду её поддержали и другие коллеги по индустрии, которые тоже имели такой опыт с компанией и, в частности, с режиссёром Тони Ти.

Порноактриса и режиссёр Дана ДеАрмонд также высказалась за потерпевшую: "Тони, Вик и Хагги тоже заставляли меня делать такое же дерьмо. Они сказали мне помалкивать, и я получила выговор от своего агента".

Благодаря "Твиттеру" удалось выяснить, что такое случалось и с другой актрисой — Ген Падова. Она не замедлила ответить Никки Бенц. "Я работала с ними много лет назад и понимаю, с чем тебе приходится иметь дело. Справедливость восторжествует!"

Порноактриса и модель Картер Круиз в своём блоге написала, что "он психопат".

Девон также присоединилась к остальным девушкам и посочувствовала им, так как тоже пережила подобный опыт. "Мне так жаль, что это случилось с тобой. Такая же фигня была и со мной. Всем наплевать на твоё "нет".

Подытожила эту дискуссию Дана ДеАрмонд, высказывавшаяся раньше. "Brazzers — хозяева порноиндустрии. У женщин нет другого выхода, кроме как принять их условия или перестать кормить свои семьи. Всё решают деньги".