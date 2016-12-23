В Сеть попало видео, на котором мужчина с разбегу бьет двумя ногами женщину

По Сети распространяется видео, на котором молодой человек разбегается и бьёт двумя ногами женщину, идущую по торговому центру в Амстердаме. Когда она со всей силы падает на пол, парень убегает под радостное улюлюканье своих товарищей.

Всё происходящее снимает другой молодой человек, судя по всему, его сообщник. Когда происходит нападение, он смеётся и также убегает. Хулиганов разыскивают, а причина данного поступка неясна.

Похожий случай недавно имел место в берлинском метро, где неизвестный мужчина внезапно столкнул девушку с лестницы, и та сломала себе руку. Полиции удалось задержать нападавшего. Им оказался 27-летний выходец из Болгарии.