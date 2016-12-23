В домах-интернатах тяжелобольных кормили испорченными продуктами

В отношении руководителей интернатов для инвалидов и психически нездоровых людей заведены уголовные дела. Корреспонденты Первого канала «Евразия» сопровождали сотрудников прокуратуры в этом рейде. Им удалось выяснить, что почти ни у кого из работников интерната нет медицинского образования, и они лечат тяжелобольных без лицензий.





В домах-интернатах экономили даже на еде – тяжелобольных кормили просроченными, испорченными продуктами. «Сушки тут дают. У нас зубов нет, а нам сушки дают. Сколько можно на сушках сидеть, на пряниках? Пряники сухие, не свежие. Когда к нам комиссия едет, тогда нам хорошую пищу дают. Как комиссии нет, так нам плохую дают», - призналась пациентка дома-интерната.





Прокуроры Алматинской области недосчитались в диспансерах для инвалидов и психически нездоровых людей лекарств и мебели. Пациентов цинично обворовывали, не выдавали даже бесплатную одежду. Люди рассказывали, что их эксплуатируют и заставляют выполнять тяжелую работу.









Сабит Чембеков, начальник управления прокуратуры Алматинской области после проведения проверки заявил: «Компетентность лечащих врачей вызывает большое сомнение. Инвалиды не обеспечены бесплатной медицинской помощью, гарантированной государством. Справки о смерти выдаются самим домом инвалидов, не проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти. Складывается впечатление, что все это делается для сокрытия преступной халатности. Смерть инвалидов никого не насторожила, так как они уже больные люди!».





Программа «Аналитика» решила выяснить, как обстоят дела в интернатах для инвалидов и психически нездоровых людей в других регионах. Сенсационный репортаж смотрите в эфире уже в это воскресенье 25 декабря в 20.00 на Первом канале «Евразия».







