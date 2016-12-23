«Назарбаев Интеллектуальные школы» объявляет конкурс на присуждение образовательного гранта
23 декабря 2016, 09:06
Прием документов претендентов производится с 12 декабря 2016 года по 28 января 2017 года.
Автономная организация образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» объявляет конкурс на присуждение образовательного гранта Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации «Өркен» для обучения учащихся в 7 классах Назарбаев Интеллектуальных школ.
Прием документов претендентов производится с 12 декабря 2016 года по 28 января 2017 года по следующим адресам:
г. Астана ул №31 д.37 тел.: 8 (7172) 55-98-03
г. Астана ул №31 д.35 тел.: 8 (7172) 55-80-33
г. Актау 33-микрорайон 16 здание тел.: 8 (7292) 70 10 66
г. Актобе мкр. Батыс-2 уч. 26 тел.: 8 (7132) 70-47-80
г. Алматы ул. Жамакаева 145 уг. Нурлыбаева тел. 8(727) 3310100
г. Алматы Наурызбайский район мкр-н. Калкаман-2 ул. Елибаева 2 тел.: 8 (727) 331-01-10.
г. Атырау мкр. Нурсая 11 улица 22 здание тел.: 8 (7122) 55-85-51
г. Караганда пр.Шахтеров 62 тел.:8 (7212) 558880
г. Кокшетау ул. Мирзояна 59 тел.: 8 (7162) 25-31-40
г. Костанай ул. Гагарина 239 тел.: 8 (7142) 999-747
г. Кызылорда ул. Султан Бейбарыс 8 тел.: 8 (7242) 55-11-51
г. Павлодар ул. Ткачева 16/2 тел.: 8 (7182) 733-000
г. Петропавловск ул. И. Ибраева 22 А тел.: 8 (7152) 55-97-22, 55-97-28
г. Семей ул. Кабылбаева 32 тел.: 8 (7222) 53-24-33
г. Талдыкорган мкр. Каратал №47 тел.: 8 (7282) 21-98-63
г. Тараз массив Арай ул. Домалак ана 266 тел.: 8 (7262) 99-98-55
г. Усть-Каменогорск ул. Комсомольская 43/1 тел.: 8 (7232) 60-40-03
г. Уральск ул. Московская 16 тел.: 8 (7112) 22-27-04
г. Шымкент мкр. Акжайык строение 6 тел.: 8 (7252) 29-44-88
г. Шымкент мкр. Нурсат дом 1А тел.: 8 (7252) 42-51-70
Тесты для поступления проводятся 11-12 марта 2017 года.
Полная информация на веб-сайте www.nis.edu.kz в разделе «Претендентам».
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