Прием документов претендентов производится с 12 декабря 2016 года по 28 января 2017 года.

Автономная организация образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» объявляет конкурс на присуждение образовательного гранта Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации «Өркен» для обучения учащихся в 7 классах Назарбаев Интеллектуальных школ.





Прием документов претендентов производится с 12 декабря 2016 года по 28 января 2017 года по следующим адресам:





г. Астана ул №31 д.37 тел.: 8 (7172) 55-98-03

г. Астана ул №31 д.35 тел.: 8 (7172) 55-80-33

г. Актау 33-микрорайон 16 здание тел.: 8 (7292) 70 10 66

г. Актобе мкр. Батыс-2 уч. 26 тел.: 8 (7132) 70-47-80

г. Алматы ул. Жамакаева 145 уг. Нурлыбаева тел. 8(727) 3310100

г. Алматы Наурызбайский район мкр-н. Калкаман-2 ул. Елибаева 2 тел.: 8 (727) 331-01-10.

г. Атырау мкр. Нурсая 11 улица 22 здание тел.: 8 (7122) 55-85-51

г. Караганда пр.Шахтеров 62 тел.:8 (7212) 558880

г. Кокшетау ул. Мирзояна 59 тел.: 8 (7162) 25-31-40

г. Костанай ул. Гагарина 239 тел.: 8 (7142) 999-747

г. Кызылорда ул. Султан Бейбарыс 8 тел.: 8 (7242) 55-11-51

г. Павлодар ул. Ткачева 16/2 тел.: 8 (7182) 733-000

г. Петропавловск ул. И. Ибраева 22 А тел.: 8 (7152) 55-97-22, 55-97-28

г. Семей ул. Кабылбаева 32 тел.: 8 (7222) 53-24-33

г. Талдыкорган мкр. Каратал №47 тел.: 8 (7282) 21-98-63

г. Тараз массив Арай ул. Домалак ана 266 тел.: 8 (7262) 99-98-55

г. Усть-Каменогорск ул. Комсомольская 43/1 тел.: 8 (7232) 60-40-03

г. Уральск ул. Московская 16 тел.: 8 (7112) 22-27-04

г. Шымкент мкр. Акжайык строение 6 тел.: 8 (7252) 29-44-88

г. Шымкент мкр. Нурсат дом 1А тел.: 8 (7252) 42-51-70

Тесты для поступления проводятся 11-12 марта 2017 года.





Полная информация на веб-сайте www.nis.edu.kz в разделе «Претендентам».



