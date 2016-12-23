В Актюбинской области эффективно реализуется государственная молодежная политика

В ходе совещания члены Совета, руководители вузов, представители молодежных общественных организаций обсудили вопросы реализации государственной молодежной политики, выполнения межведомственного Плана мероприятий по обеспечению занятости молодежи, предупреждения и профилактики преступности и вовлечения молодежи в нетрадиционные религиозные организации.





​Молодежь составляет 25% населения Актюбинской области. В 2016 году на реализацию государственной молодежной политики из местного бюджета было выделено 566 млн. тенге, что в 3,5 раза больше суммы, направленной на эти цели в 2015 году.





​- Глава государства всегда говорит о том, что казахстанская молодежь не должна уступать сверстникам из развитых стран во всех лучших качествах. На воспитание, развитие, образование и содействие трудоустройства и другие меры социальной поддержки молодежи выделяются огромные средства. Для эффективной реализации государственной политики на местах, получения хороших результатов, нам необходима эффективная системная работа, - отметил аким области, председатель Совета Бердыбек Сапарбаев.





Уровень общей молодежной безработицы в регионе не превышает 3,4%. В текущем году по программе «ДКЗ 2020» трудоустроено свыше 8 тыс. молодых людей, более 2200 направлены на молодежную практику. 209 молодых людей получили микрокредиты для открытия и расширения собственного дела. Участниками проекта «С дипломом в село!» стали 392 человека. Увеличить охват молодежи мерами занятости удалось и благодаря инициативе главы региона о переходе на круглогодичный режим работы проекта «Жасыл ел».





По поручению акима области регулярно проводятся мероприятия по выявлению безработной молодежи. Так, в 95 сельских округах области осуществлен подомовой обход жителей с целью выявления безработных и их информирования о государственных мерах содействия занятости, некоторым оказано содействие в направлении на обучение в колледжи.





С начала года 234 молодым семьям выданы квартиры. Глава региона подчеркнул, что вопросы, связанные с доступностью жилья, а также трудоустройством и организацией досуга остаются актуальными и приоритетными в реализации государственной молодежной политики на 2017 год.

Бердыбек Сапарбаев поручил усилить контроль за трудоустройством выпускников высших и средне-специальных учебных заведений, а также школьников, не продолживших обучение. К слову, доля трудоустроенных выпускников ВУЗов по итогам 2015-2016 учебного года в области составила 70%, выпускников ТиПО - 69,6%.





Аким области озвучил ряд поручений по стимулированию молодежи в реализации научно-инновационных проектов, усилению связи «образование-наука-производство», поддержке молодежных инициатив, привлечению к общественной деятельности рабочей молодежи и др.





Отметим, в целом, в регионе в 2016 году были приняты значительные меры стимулирования и признания особых заслуг молодежи. В том числе, впервые учреждена премия акима области за плодотворную общественную деятельность «Жас Ақтөбе» по 25 номинациям: «Лучший спортсмен года», «Лучшее МОО», «Лучший МРЦ», «Лучший КДМ», «Лучший молодой рабочий» и др. С целью поддержки творческой молодежи создан клуб «Молодых писателей», а для поощрения научной деятельности основан Совет молодых ученых. Всего в регионе действуют 30 молодежных общественных организаций. Кроме того, согласно поручению главы региона, с 2017 года планируется выделение дополнительных грантов и стипендий для студенческой молодежи.