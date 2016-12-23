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В ВКО житель КНР подозревается в попытке изнасилования ребенка

23 декабря 2016, 09:19

Об инциденте сообщил бдительный таксист.


Урджарский районный суд дал санкцию на содержание под стражей мужчины, задержанного в селе Маканчи при попытке изнасилования 11-летней девочки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в местной полиции, об инциденте сообщил бдительный таксист, который подвозил их к районному парку. Полиция сразу же отправилась в парк, где и застала мужчину за секунды до преступления. При задержании выяснилось, что 55-летний мужчина пять лет назад приехал в Казахстан из СУАР КНР. Имеет вид на жительство в нашей стране.

Официальный комментарий по данному резонансному инциденту предоставили в Департаменте внутренних дел области.

«По факту попытки изнасилования несовершеннолетней в селе Маканчи Урджарского района ведется досудебное расследование, по завершению которого дело будет направлено в суд, - рассказал руководитель пресс-службы ДВД области Бахытжан Торгаев.

- Расследование этого дела находится на особом контроле у руководства департамента». Между тем, этот случай преступного поведения мужчины, который был хорошо знаком с родителями девочки, вызвал настоящий шок у местных жителей. Как рассказала главный редактор районной газеты «Пульс времени» Зоя Буланова, «маканчинцы» известны в регионе своей сплоченностью и дружелюбием и подобные факты никогда прежде не случались.

Автор: Людмила Малько
Фото с сайта inform.kz

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