В ВКО житель КНР подозревается в попытке изнасилования ребенка
23 декабря 2016, 09:19
Об инциденте сообщил бдительный таксист.
Урджарский районный суд дал санкцию на содержание под стражей мужчины, задержанного в селе Маканчи при попытке изнасилования 11-летней девочки, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказали в местной полиции, об инциденте сообщил бдительный таксист, который подвозил их к районному парку. Полиция сразу же отправилась в парк, где и застала мужчину за секунды до преступления. При задержании выяснилось, что 55-летний мужчина пять лет назад приехал в Казахстан из СУАР КНР. Имеет вид на жительство в нашей стране.
Официальный комментарий по данному резонансному инциденту предоставили в Департаменте внутренних дел области.
«По факту попытки изнасилования несовершеннолетней в селе Маканчи Урджарского района ведется досудебное расследование, по завершению которого дело будет направлено в суд, - рассказал руководитель пресс-службы ДВД области Бахытжан Торгаев.
- Расследование этого дела находится на особом контроле у руководства департамента». Между тем, этот случай преступного поведения мужчины, который был хорошо знаком с родителями девочки, вызвал настоящий шок у местных жителей. Как рассказала главный редактор районной газеты «Пульс времени» Зоя Буланова, «маканчинцы» известны в регионе своей сплоченностью и дружелюбием и подобные факты никогда прежде не случались.
Автор: Людмила Малько
Фото с сайта inform.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4835874-7f28cf31a118848d01620883bc28d3c8
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com