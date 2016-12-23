Пассажир самолета набросился с упреками на Иванку Трамп

В салоне самолета авиакомпании JetBlue, готовившегося вылететь из Нью-Йорка, один из пассажиров набросился с руганью на Иванку Трамп, дочь избранного президента США Дональда Трампа, которая с семьей направлялась на рождественские каникулы, сообщает Lenta.ru со ссылкой на TMZ.





Инцидент произошел утром в четверг, 22 декабря. Мужчина с ребенком на руках подошел к Иванке Трамп, которая сидела на месте со своими тремя детьми, и начал кричать: «Ваш отец губит страну». «Почему она на нашем рейсе? Она должна лететь на частном самолете», — добавил он.





Как сообщил изданию один из очевидцев, Иванка никакого внимания на агрессивного пассажира не обратила и продолжала заниматься с детьми. Когда экипаж выводил мужчину из лайнера, он кричал: «Вы выгоняете меня за то, что я выражаю свое мнение?!» JetBlue, в свою очередь, заявила, что решение выдворить пассажира из самолета было обоснованным, так как экипаж счел, что существовал риск эскалации конфликта во время полета.





Издание New York Daily News сообщило, что нарушитель — адвокат из Бруклина Дэниэл Дженнингс Голдштейн. Супруг юриста, преподаватель Хантерского колледжа Мэттью Ласнер, выдвинул свою версию в Twitter: «Мой муж выразил неудовольствие в спокойном тоне, а сотрудники JetBlue подслушали и выгнали нас из самолета». Однако за час до этого Ласнер написал, что Голдштейн, увидев Иванку и ее супруга Джареда Кушнера в пятом терминале аэропорта имени Кеннеди, решил их «побеспокоить».





У пассажира Марка Шеффа не сложилось мнения, что Голдштейн кричал и непосредственно приставал к Иванке Трамп, но при этом он признал, что нарушитель спокойствия выглядел «взволнованным». Спутник Голдштейна, по свидетельству Шеффа, вел себя тихо. «Его муж, позади него, был очень спокоен. Его сын очарователен, ярко одет», — поделился он впечатлениями.





Аккаунт Ласнера после скандала был удален. Судя по сохраненным в кэше твитам и репостам профессора, он, как и его муж, является убежденным противником Трампа.



