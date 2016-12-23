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В Балхаше женщину, которая хотела продать свою дочь, признали невменяемой

23 декабря 2016, 09:26

Ее направили на принудительное лечение.


В Балхаше женщину, которая хотела продать свою дочь, признали невменяемой и отправили на принудительное лечение, пишет "Новый вестник".

В результате экспертизы специалисты установили, что она страдает психическим расстройством и не способна отвечать за свои поступки. Ребенок останется на попечении государства.

Как сообщалось ранее, в июне на улицах Балхаша появилось объявление: "Отдам двухлетнего ребенка в хорошие руки". По словам 22-летней матери, она устала бороться с нищетой и решила продать свою единственную дочь за 30 тысяч тенге.

Покупателем выступил сотрудник полиции. После "продажи" ребенка передали в дом малютки, а на горе-мать завели уголовное дело за торговлю несовершеннолетними.

Фото: today.kz

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