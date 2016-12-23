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Трамп рассказал, кого хочет видеть на своей инаугурации

23 декабря 2016, 09:28

Он хочет видеть на своей инаугурации, которая пройдет 20 января, не знаменитостей, а простых людей.


Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хочет видеть на своей инаугурации, которая пройдет 20 января, не знаменитостей, а простых людей, сообщает РИА Новости.

"Так называемые знаменитости из списка "А" все хотят билеты на мою инаугурацию, но посмотрите, что они сделали для Хиллари (Клинтон), ничего. Я хочу людей", — написал Трамп в своем Twitter.

Тем самым Трамп намекнул на то, что многие знаменитости в США на выборах поддерживали его соперницу от Демократической партии Хиллари Клинтон, но та в итоге проиграла.

Трамп одержал победу на прошедших 8 ноября выборах, обойдя Клинтон по числу голосов выборщиков, хотя та набрала почти на три миллиона голосов избирателей больше.

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Фото: Uznayvse.ru

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