Президент РК провел встречу с председателем Коллегии ЕЭК

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Во время встречи была обсуждена повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета.

В 2016 году под председательством Казахстана в ЕАЭС был подготовлен ряд важных документов, касающихся вопросов дальнейшей евразийской интеграции, которые станут предметом рассмотрения на предстоящем заседании. Среди них вопросы транспортной политики в части ее совместной координации, таможенного законодательства, формирования общего рынка электроэнергетики.