Президент РК провел встречу с председателем Коллегии ЕЭК
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Во время встречи была обсуждена повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета.
В 2016 году под председательством Казахстана в ЕАЭС был подготовлен ряд важных документов, касающихся вопросов дальнейшей евразийской интеграции, которые станут предметом рассмотрения на предстоящем заседании. Среди них вопросы транспортной политики в части ее совместной координации, таможенного законодательства, формирования общего рынка электроэнергетики.
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