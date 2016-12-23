Власти Германии заявили о предотвращении теракта в торговом центре
23 декабря 2016, 09:33
Других подробностей пока нет.
Полиция Германии арестовала двоих мужчин в городе Дуйсбург по подозрению в планировании теракта, сообщает Русская служба BBC.
В полиции заявили, что двое братьев, уроженцев Косова, планировали атаку на торговый центр в городе Оберхаузен на севере Германии.
Других подробностей пока нет.
Информация о задержании появилась на фоне продолжающихся поисков предполагаемого исполнителя недавнего теракта в Берлине Аниса Амри.
Семья 24-летнего выходца из Туниса, который находится в бегах, обратилась к нему с призывом сдаться властям.
Амри объявлен в розыск по всей Европе, за информацию о нем назначена награда в 100 тыс. евро.
Полиция подтвердила, что его отпечатки пальцев были обнаружены на двери и в кабине грузовика, который въехал в толпу людей на ярмарке 19 декабря.
Теракт унес жизни 12 человек, еще почти 50 пострадали.
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