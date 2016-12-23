Профессионалы раскрыли тайну длительного срока службы двигателя

Автомобиль требует постоянного технического обслуживания и бережного обращения. Продлить срок службы его «сердца» можно соблюдая несколько элементарных правил. В первую очередь важно качество топлива, которое вы заливаете. Однако риск заправляться топливом нестабильного качества присутствует всегда. Двигатель работает в режиме постоянных разгонов и торможений в бешеном городском ритме с бесконечными пробками.





Залог длительного срока службы двигателя - это использование высококачественных инновационных смазочных материалов. Профессионалы знают насколько важно использовать качественное моторное масло для продолжительной работы двигателя автомобиля.





В этом году зима в Казахстане поразила ранним и суровым появлением. Автолюбителям пришлось испытать на себе весь гнев стихии. Многочасовые пробки, ледяные заносы, огромные сугробы снега и экстремально низкие температуры. Особенно пострадали два самых автомобильных города страны - Астана и Алматы.





Для исправной работы двигателя в условиях резко континентального климата необходимо заливать масло такого качества, которое бы гарантировало защиту «сердца» авто от коррозии, сажи, износа, обеспечивало надежное смазывание и холодный пуск при крайне низких температурах. Ведь если оно загустеет на морозе и не сможет сразу начать поступать к парам трения двигателя, то несмазанные элементы могут выйти из строя.

Моторное масло Shell Helix Ultra с технологией PurePlus создано из природного газа, а не из нефти. Оно превосходно справляется со своей задачей даже при -40, сохраняя свою высокую текучесть и обеспечивая защиту двигателя автомобиля с первых секунд пуска стартера. За счет стабильной вязкости и хорошей прокачиваемости моторного масла, даже при таких низких температурах снижается расход топлива.





Благодаря повышенной устойчивости к деградации масло Shell Helix Ultra сохраняет эксплуатационные характеристики. Оно прекрасно подойдет и для двигателей автомобилей с большим пробегом, которым необходима особая забота. Ведь надежная защита и очищение продлят срок службы двигателя вашего автомобиля, спасая его от коррозии и износа. Благодаря сочетанию технологий моторное масло продолжает очищать детали двигателя и удерживает загрязнения в объеме масла вплоть до его следующей замены.





Как показали исследования концерна «Шелл», ресурс двигателя очень сильно зависит от качества используемого моторного масла. В ходе испытаний масла Shell Helix Ultra с технологией PurePlus специалисты разобрали двигатель после 100 000 км пробега и обнаружили, что его детали выглядят так, словно двигатель только что сошел с заводского конвейера.





Благодаря особой технологии процесса газожидкостной конверсии производится кристально чистое базовое масло, которое практически не содержит примесей, характерных для сырой нефти. Базовое масло из природного газа состоит из молекул с прочными молекулярными связями, которые более устойчивы к воздействию жестких условий эксплуатации. Моторные масла Shell Helix Ultra отличаются высокой стойкостью к окислению, а также противостоят воздействию высоких температур.



