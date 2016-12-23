Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

Профессионалы раскрыли тайну длительного срока службы двигателя

23 декабря 2016, 09:36

Гарантия длительного срока службы вашего двигателя - качественное моторное масло.


Автомобиль требует постоянного технического обслуживания и бережного обращения. Продлить срок службы его «сердца» можно соблюдая несколько элементарных правил. В первую очередь важно качество топлива, которое вы заливаете. Однако риск заправляться топливом нестабильного качества присутствует всегда. Двигатель работает в режиме постоянных разгонов и торможений в бешеном городском ритме с бесконечными пробками.

Залог длительного срока службы двигателя - это использование высококачественных инновационных смазочных материалов. Профессионалы знают насколько важно использовать качественное моторное масло для продолжительной работы двигателя автомобиля.

В этом году зима в Казахстане поразила ранним и суровым появлением. Автолюбителям пришлось испытать на себе весь гнев стихии. Многочасовые пробки, ледяные заносы, огромные сугробы снега и экстремально низкие температуры. Особенно пострадали два самых автомобильных города страны - Астана и Алматы.

Для исправной работы двигателя в условиях резко континентального климата необходимо заливать масло такого качества, которое бы гарантировало защиту «сердца» авто от коррозии, сажи, износа, обеспечивало надежное смазывание и холодный пуск при крайне низких температурах. Ведь если оно загустеет на морозе и не сможет сразу начать поступать к парам трения двигателя, то несмазанные элементы могут выйти из строя.
Моторное масло Shell Helix Ultra с технологией PurePlus создано из природного газа, а не из нефти. Оно превосходно справляется со своей задачей даже при -40, сохраняя свою высокую текучесть и обеспечивая защиту двигателя автомобиля с первых секунд пуска стартера. За счет стабильной вязкости и хорошей прокачиваемости моторного масла, даже при таких низких температурах снижается расход топлива.

Благодаря повышенной устойчивости к деградации масло Shell Helix Ultra сохраняет эксплуатационные характеристики. Оно прекрасно подойдет и для двигателей автомобилей с большим пробегом, которым необходима особая забота. Ведь надежная защита и очищение продлят срок службы двигателя вашего автомобиля, спасая его от коррозии и износа. Благодаря сочетанию технологий моторное масло продолжает очищать детали двигателя и удерживает загрязнения в объеме масла вплоть до его следующей замены.

Как показали исследования концерна «Шелл», ресурс двигателя очень сильно зависит от качества используемого моторного масла. В ходе испытаний масла Shell Helix Ultra с технологией PurePlus специалисты разобрали двигатель после 100 000 км пробега и обнаружили, что его детали выглядят так, словно двигатель только что сошел с заводского конвейера.

Благодаря особой технологии процесса газожидкостной конверсии производится кристально чистое базовое масло, которое практически не содержит примесей, характерных для сырой нефти. Базовое масло из природного газа состоит из молекул с прочными молекулярными связями, которые более устойчивы к воздействию жестких условий эксплуатации. Моторные масла Shell Helix Ultra отличаются высокой стойкостью к окислению, а также противостоят воздействию высоких температур.

Фото: Zoon.ru

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код