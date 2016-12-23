Как казахстанцы отметят Новый 2017 год

1 января 2017 года выпадает на воскресенье, поэтому по закону РК "О праздниках в Республике Казахстан" праздничный день перенесется на 3 января.

Новый год казахстанцы будут отмечать 3 дня: 1, 2 и 3 января плюс нерабочим будет и 31 декабря (2016 г). Так что в субботу, можно будет спокойно готовиться к празднованию самого любимого многими праздника , передает , передает Zakon.kz





Рабочим станет 4 января (среда), далее 5 января (четверг) и 6 января (пятница), а 7 января (суббота) будем отмечать православное Рождество. Так как Рождество, не государственный, а религиозный праздник, выходной не переносится, соответственно 8 января мы отдыхаем в обычное воскресенье, а далее 9 января - в понедельник начинаем обычную рабочую неделю.





Больше праздничных, а значит дополнительных выходных дней у казахстанцев не будет до марта. 8 марта (среда) - один выходной день, ну а дальше Наурыз, который в РК официально празднуют с 21 по 23 марта включительно.





Фото: Газета Диапазон







