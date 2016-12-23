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Новости за сегодня

В Астане арендодатели многокомнатных квартир повысили ставки

23 декабря 2016, 09:36

Повышение ставок наблюдается на 3- и многокомнатные квартиры.


На рынке арендного жилья столицы к концу года наблюдается рост арендных ставок, сообщает аналитическая служба kn.kz.

Мониторинг рынка арендного жилья Астаны на неделю с 12 по 18 декабря 2016 года показал, что по городу средняя цена аренды квадратного метра составила 2399 тг/кв.м (+3,49% за неделю), а средняя арендная ставка квартиры равна 199 000 тг/мес. (+12,87%).

Снять квартиру в Астане в сегменте «дорогого» жилья предлагают в среднем за 350 000 тг/мес. За «дешевые» квартиры просят 113 000 тг/мес.



Фото с сайта segodnya.ua

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