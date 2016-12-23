В Астане арендодатели многокомнатных квартир повысили ставки

Повышение ставок наблюдается на 3- и многокомнатные квартиры.

На рынке арендного жилья столицы к концу года наблюдается рост арендных ставок, сообщает аналитическая служба сообщает аналитическая служба kn.kz





Мониторинг рынка арендного жилья Астаны на неделю с 12 по 18 декабря 2016 года показал, что по городу средняя цена аренды квадратного метра составила 2399 тг/кв.м (+3,49% за неделю), а средняя арендная ставка квартиры равна 199 000 тг/мес. (+12,87%).





Снять квартиру в Астане в сегменте «дорогого» жилья предлагают в среднем за 350 000 тг/мес. За «дешевые» квартиры просят 113 000 тг/мес.







