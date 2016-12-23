Глава государства подписал поправки в закон об обязательном социальном медицинском страховании

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования», который направлен на изменение сроков введения обязательного социального медицинского страхования, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.

Закон регулирует общественные отношения, возникающие в системе обязательного социального медицинского страхования, в целях реализации конституционного права граждан на охрану здоровья.

С 1 января 2017 года стартует уплата отчислений работодателями за своих работников в размере 2%.

Оказание гражданам медицинской помощи по страховке начнется с 2018 года.