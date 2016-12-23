Гей паре, состоящей из отца и сына, разрешили пожениться

Нино и Роланд говорят, что они наконец-то счастливы и желают всем счастливого Рождества.

79-летний житель американского штата Пенсильвания по фамилии Нино 46 лет прожил вместе со своим партнером Роландом. В 2012 году 79-летний Нино официально усыновил своего возлюбленного, который младше его на 10 лет. "Отцу и сыну" потребовалось более трех лет на то, чтобы добиться права пожениться, сообщает Metro





По словам Нино, ему пришлось усыновить своего партнера для того, чтобы "обеспечить себе защиту". В 2012 году гей-браки еще не были легализованы в той части США, где жила пара, что грозило влюбленным многочисленными проблемами. К примеру, в случаи смерти, 79-летний пенсионер не имел права завещать что-то либо своему партнеру.





У пары ушло более трех лет на то, чтобы сменить договор усыновления на брачный договор. Нино и Роланд говорят, что они наконец-то счастливы и желают всем счастливого Рождества.