Президент Казахстана ратифицировал соглашение о сотрудничестве стран СНГ по ликвидации ЧС

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.

Законопроект позволит снизить риски стихийных бедствий, минимизировать негативные последствия от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сторон Соглашения.