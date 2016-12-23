13 авиарейсов задержали в Международном аэропорту Алматы
23 декабря 2016, 09:43
Ни одного рейса не отменено.
По состоянию на 22/12 - 23/12 08:00 ч. в Международном аэропорту Алматы задержаны 13 рейсов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
1. IQ377 Алматы-Шымкент - ожидание резервного экипажа
2. DV713 Алматы-Астана - позднее прибытие самолета
3. КС127 Алматы-Ташкент - позднее прибытие самолета
4. 7J4898 Алматы-Душанбе - тех.причина (неисправность ВСУ)
5. SU1941 Алматы-Москва - позднее прибытие самолета
6. KC109 Алматы-Бишкек - ожидание транзитных пассажиров с рейса КС 910
7. HY762 Алматы-Ташкент - позднее прибытие самолета
8. DV733 Алматы-Астана - позднее прибытие самолета
9. KC859 Алматы-Актау - по решению авиа компании
10. DV706 Алматы-Шымкент - позднее прибытие самолета
11. CZ6012 Алматы-Урумчи - позднее прибытие самолета
12. KC929 Алматы-Гонконг - по решению авиа компании
13. PC659 Алматы-Стамбул - позднее прибытие самолета
Ни одного рейса не отменено.
В настоящий момент в аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 100м , горизонтальная 1200 м. Ограничений на прием и выпуск ВС нет.
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