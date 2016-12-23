ФК "Тобол" могут закрыть из-за отсутствия покупателей

ФК «Тобол» можно купить в рассрочку от года до трех лет

В условия продажи внесены изменения и сдвинуты сроки проведения аукциона на девять дней, сообщает " сообщает " Наш Костанай ".





Третьи и завершающие торги по продаже половины госдоли участия в ФК «Тобол» должны были состояться вчера, 20 декабря, однако были перенесены более чем на неделю из-за изменения условий.





- Как известно, первые и вторые торги не состоялись из-за отсутствия покупателей и был возможен риск, что и третий аукцион окажется провальным все по той же причине. Поэтому комиссией было принято решение об изменении условий продажи. То есть сейчас предусмотрена реализации госдоли участия в ФК «Тобол» в рассрочку. Причем у покупателя есть право самостоятельно установить срок, в который он рассчитается за покупку. Правда, обозначены максимальные и минимальные границы - от одного года до трех лет. При этом стоимость осталась прежней - порядка 25 млн тенге, - сообщила «НК» замруководителя управления финансов Алма Жусупова. - Полагаем, что новшества позволят расширить круг потенциальных покупателей и футбольный клуб все же уйдет с молотка. Но судя по телефонным звонкам, которые нам поступают, можно предположить, что интерес к покупке ФК «Тобол» есть.





Напомним, согласно закону, несостоявшиеся третьи торги означают, что организация подлежит ликвидации. В связи с изменением условий продажи следующие торги состоятся 29 декабря.





Кстати, это будет пятая организация, доля в которой выставляется на аукцион в рассрочку. Всего во время второй волны приватизации, которая началась в 2014 году, в Костанайской области было реализовано от 50% до 75% доли в 26 государственных организациях.





Валентина МЕЛЕХОВА



