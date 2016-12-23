В регионах определены маршруты Эстафеты Огня Универсиады

22 декабря региональные штабы завершили работу над маршрутом Эстафеты Огня 28-й Всемирной зимней Универсиады в областных центрах. Теперь все 16 городов Казахстана, принимающие участие в Эстафете, определились, какие достопримечательности будут задействованы на каждом этапе, сообщает Теперь все 16 городов Казахстана, принимающие участие в Эстафете, определились, какие достопримечательности будут задействованы на каждом этапе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу дирекции.





25 января 2017 года в Астане будет зарожден Огонь 28-й Всемирной зимней Универсиады 2017. В течение пяти дней в каждом областном центре будут проведены собственное зарождение Огня и свой этап Эстафеты.





В целом огонь Универсиады преодолеет маршрут длиной более 22 500 км, из них 200 км будет пройдено факелоносцами. Официальный авиаперевозчик студенческих игр – авиакомпания «Эйр Астана» доставит Огонь Эстафеты из регионов в Алматы. Таким образом, оставшиеся 22 300 км Факел проведет в пути до г. Алматы, где 29 января состоится официальное открытие Универсиады-2017.





«Концепция Эстафеты Универсиады-2017 уникальна. Организаторы разделили проект на 16 самостоятельных частей и дали возможность каждой области адаптировать ее под себя. Теперь у нас сформированы 16 маршрутов, которые отличаются друг от друга, но являются частью одного целого. Таким образом, Эстафета Огня расширит географию Универсиады с одного города до масштабов всей страны», - отметил руководитель «Дирекции по Подготовке и проведению 28-й Всемирной зимней Универсиады 2017 в городе Алматы» Наиль Нуров.





Следует отметить, что длина маршрута в каждом областном центре варьируется от 10 до 12 км из расчета, что каждый факелоносец пробежит около 200 метров. Дольше всего Эстафета будет длиться в Алматы, здесь факел понесут 100 человек по маршруту протяженностью 20 км. Огонь Универсиады зародится на территории КазНУ имени Аль-Фараби, посетит крупные спортивные объекты: Шымбулак, Медео, Дворец им. Болуана Шолака, образовательные центры, достопримечательности, и финиширует на стадионе Алматы-Арена в кульминационный момент церемонии открытия.





Не менее интересны и зрелищны будут торжественные мероприятия в регионах. Например, в Карагандинской области Эстафету разделят на два этапа: первый пройдет в Темиртау, второй в Караганде. Во время Церемонии зарождения Огня в городе Темиртау в городской чаше соединят огонь из домны Металлургического комбината и угля из шахт, где работают молодые специалисты региона.





Таким образом, Эстафета, расскажет и покажет о самом лучшем, что есть в областях Казахстана. В первую очередь – о людях: студентах, спортсменах, молодых ученых, которые понесут Факел Универсиады. В тоже время, без рекламы не останутся и сами студенческие игры, ведь одна из задач проекта – убедить как можно больше казахстанцев приехать в Алматы в качестве спортивных болельщиков.





Программа Эстафеты Огня в регионах





25 января 2017 года в городе Астана будет зарожден Огонь 28-й Всемирной зимней Универсиады Алматы 2017.

26 января Огонь будет зарожден в областных центрах: г. Усть-Каменогорск, г. Павлодар, г. Кокшетау, г. Петропавловск, г. Костанай, г. Караганда.

27 января – в г. Актобе, г. Уральск, г. Атырау, г. Актау;

28 января – г. Кызылорда, г. Шымкент, г. Тараз, г. Талдыкорган;

29 января зарождение Огня пройдет в КазНУ им. аль-Фараби в г. Алматы.