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Новости за сегодня

Актюбинские власти принимают меры по стабилизации цен на продовольственные товары

 

Акимат г. Актобе заключил меморандумы с крупными предприятиями розничной торговли (гипер-, супермаркеты), продовольственными рынками, местными товаропроизводителями.

По данным информационного центра «Актобе акпарат» посредством соглашения руководство областного центра принимает меры по стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары, установлению механизма взаимного сотрудничества по обеспечению населения города качественными продовольственными товарами по доступным ценам, а также поддержке местных товаропроизводителей.

В рамках подписанных меморандумов крупные торговые сети «Анвар», «Дина» ограничатся применением торговой надбавки на социально-значимые продовольственныетовары не выше 10% от входной цены товара.

​Местные товаропроизводители (ТОО «Рамазан», ТОО «Ново-Альджанский мелькомбинат», ТОО «Актобе-нан», ТОО «Атамекен нан 2000», ТОО «Айс плюс», ТОО «Молочные истории-А», ТОО «Анди», тепличные хозяйства и производители мяса) приняли обязательства об обеспечении собственной продукцией внутренний рынок Актобе в приоритетном порядке.

Продовольственные торговые рынки («Центральный рынок», «Алтай», «Ануар», «Арай», коммунальный рынок «Табыс», оптовый рынок «АгроОптСервис») в свою очередь обязуются не допустить необоснованного повышения услуг для арендаторов (аренда торговых мест,помещений и др. доп.услуги), предоставлять торговое место в приоритетном порядке товаропроизводителям Актюбинской области.

Со своей стороны акимат г.Актобе окажет информационную поддержку всех инициатив социально-ответственных предпринимателей, а также будет содействовать продвижению продукции местных товаропроизводителей на внутренний рынок, в том числе в сетевые магазины г. Актобе.

 

23 декабря 2016, 10:09
Источник, интернет-ресурс: Актюбинского областного акимата

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