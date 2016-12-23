Алматинцев просят не оставлять авто на обочинах, чтобы не мешать снегоуборочной технике

Городские власти обратились к жителям Алматы с просьбой не затруднять движение и работу снегоуборочной техники в связи с выпадением осадков , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на городское управление природных ресурсов.





"Призываем заранее выбирать маршруты передвижения с учетом дорожных и погодных условий, а также заблаговременно выезжать на работу в утренние часы на общественном транспорте", - говорится в обращении.





Коммунальные службы сообщают о повышенной готовности. В городе организованы их круглосуточные дежурства.





Фото: с ФБ управления







