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Алматинцев просят не оставлять авто на обочинах, чтобы не мешать снегоуборочной технике

23 декабря 2016, 10:15

Коммунальные службы сообщают о повышенной готовности.


Городские власти обратились к жителям Алматы с просьбой не затруднять движение и работу снегоуборочной техники в связи с выпадением осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на городское управление природных ресурсов.

"Призываем заранее выбирать маршруты передвижения с учетом дорожных и погодных условий, а также заблаговременно выезжать на работу в утренние часы на общественном транспорте", - говорится в обращении.

Коммунальные службы сообщают о повышенной готовности. В городе организованы их круглосуточные дежурства.

Фото: с ФБ управления



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