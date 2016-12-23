Алматинцев просят не оставлять авто на обочинах, чтобы не мешать снегоуборочной технике
23 декабря 2016, 10:15
Коммунальные службы сообщают о повышенной готовности.
Городские власти обратились к жителям Алматы с просьбой не затруднять движение и работу снегоуборочной техники в связи с выпадением осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на городское управление природных ресурсов.
"Призываем заранее выбирать маршруты передвижения с учетом дорожных и погодных условий, а также заблаговременно выезжать на работу в утренние часы на общественном транспорте", - говорится в обращении.
Коммунальные службы сообщают о повышенной готовности. В городе организованы их круглосуточные дежурства.
Фото: с ФБ управления
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