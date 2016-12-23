В Алматы мошенник продавал чужие земельные участки

39 летний гражданин А. заключал продавал не принадлежавшие ему земельные участки в поселке Кайрат, Турксибского района, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города Алматы.





"Из слов подозреваемого, якобы когда-то 2 участка земли в 12 и 8 соток принадлежали его отцу и, найдя старые документы, он решил продать их, при этом показывал покупателям заведомо другие участки земли. По факту же в настоящее время прежние участки ему уже не принадлежат, о чем подозреваемый не мог не знать.





Доверчивым покупателям он показывал совершенно другие участки и утратившие силу старые документы. Таким способом он обманывал покупателей и "продавал" им участки. Далее, он брал деньги, но по вопросу переоформления имущества, он, ссылаясь на занятость, якобы занимается решением каких-то документационных формальностей, просил подождать покупателей, и умышленно затягивал время. Удивительно, что граждане, не проверив достоверность информации об участках земли, доверились ему и заплатили суммы в особо крупном размере" - уточнил начальник УВД Турксибского района подполковник полиции Жасулан Туруспаев.





Подозреваемый водворен в ИВС. Он уже дал признательные показания и обязуется возместить ущерб. Данный факт зарегистрирован по ст.190 УК РК. Полиция уточняет точную сумму ущерба. Также проводятся мероприятия по проверке личности подозреваемого на причастность к другим преступлениям. В связи с чем, полицейские сообщают свои контакты: 298-54-00 и 298-54-01.







