Строительство объектов АО «НК Астана ЭКСПО-2017» практически завершено

«На данный момент 8 стран начинают въезжать в павильоны. Это Беларусь, Венгрия, Китай, Россия, Германия, Сингапур, Турция, Франция. Но я думаю, что после новогодних праздников число стран готовых «заселяться» в свои павильоны будет расти» - Есимов

Строительство объектов ЭКСПО-2017 практически завершено, теперь дело за контентом. Об этом сегодня в ходе 4-го заседания общественного совета АО «НК Астана ЭКСПО-2017» по вопросам организации и проведения выставки, заявил председатель правления Ахметжан Есимов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Хочу сказать, что год оказался напряженным, но результативным и плодотворным, - начал свою речь глава НК ЭКСПО-2017. - Сейчас идет приемка завершенных зданий, это в основном международные павильоны. Мы завершили строительство павильонов где будет размещаться тематика, зона лучших практик, введен в эксплуатацию центр международных коммуникаций. Раньше мы его называли центр исследований энергии. Теперь наша работа переходит в другую плоскость, т.е. в вопросы содержательной части выставки».

Он отметил, на данный момент самая активная работа по наполнению ведется в павильоне Казахстана, главном объекте выставки - сфере. А также тематических павильонов и зоны лучший практик, где будут продемонстрированы 25 самых передовых технологий мира.

«На данный момент 8 стран начинают въезжать в павильоны. Это Беларусь, Венгрия, Китай, Россия, Германия, Сингапур, Турция, Франция, - продолжил свой доклад Есимов. - Но я думаю, что после новогодних праздников число стран готовых «заселяться» в свои павильоны будет расти».

Помимо этого, по его словам, свое участие в выставке подтвердили 18 международных организаций, 112 стран (хотя планировали 100 стран). «Но и это еще не предел», - считает руководство ЭКСПО-2017.

«Из 112 стран, подтвердивших участие, 108 стран уже назначили своих комиссаров, - пояснил Есимов ситуацию. - То есть фактически эта работа завершается. Подписано 94 договора, 75 стран забронировали даты проведения национальных дней, получено 9 концепций национальных павильонов».

К слову, в феврале планируется очередное совещание международных участников, которое станет последним перед выставкой.

Стоит отметить, что помимо павильонов, заканчивается строительство и жилых объектов ЭКСПО-2017.

«Мы завершили строительство жилья для участников - 324 квартиры уже в заявки поступило. Всего 1374 квартиры будет. Иностранцы подают заявки и будут получать не просто так, а за арендную плату. Позже, эти квартиры будут реализовываться на рынке, - сказал Есимов и добавил. - Всего в рамках ЭКСПО будет построено 4400 квартир, т.е. не только не, что строятся для проживания участников, также жилплощади строят частные компании. Но именно на такое количество увеличился жилищный фонд Астаны».

Татьяна Ковалева