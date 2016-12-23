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Новости за сегодня

В Казахстане заканчивается прием документов на легализацию имущества

 

В налоговых органах подлежит легализации деньги, ценные бумаги, доля участия в уставном капитале юридического лица, недвижимое имущество, оформленное на другое лицо (за исключением объектов, определенных Законом), недвижимое имущество, находящееся за пределами территории Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления госдоходами по Медеускому району города Алматы.

Для легализации в соответствующее управление государственных доходов предоставляется декларация о легализации имущества и правоустанавливающие документы на имущества, а в случае легализации денежных средств, справка с банка о внесении денег.

Деньги можно узаконить двумя способами.

Первый: Показать их через банковские счета и использовать на любые свои нужды, например: вложить в бизнес, купить недвижимость и т.д., и, наконец, просто снять. Причем все это будет производиться без уплаты 10%-го сбора.

Второй способ: Легализовать деньги, находящиеся за рубежом или в наличном обороте, в заявительной форме, не показывая их на банковских счетах. Но при этом уплачивается в бюджет 10%-ый сбор.

Следует обратить внимание на тот факт, что легализация денежных средств признается незаконной, если, к примеру, выяснится, что они были получены в результате совершения преступлений.

Все желающие легализовать свое имущество и деньги могут не беспокоиться за их сохранность и возможное обложение подоходным налогом. Законом предусмотрено, что они не будут признаваться в качестве дохода, а деньги в свою очередь будут защищены законодательством Республики Казахстан об обязательном гарантировании депозитов.

Также необходимо обратить внимание, что данным Законом предусмотрена важная гарантия, касательно информации, получаемой государственными органами или должностными лицами в процессе легализации, которая не может быть использована для того, чтобы преследовать кого-то в уголовном или в административном порядке.

 

 

23 декабря 2016, 10:43
Источник, интернет-ресурс: Департамента гос.доходов по г. Алматы

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