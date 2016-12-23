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Странные позы пассажира гонконгских электричек стали вирусными мемами

23 декабря 2016, 10:48

Большинство комментаторов сошлись во мнении, что гибкий китаец — мастер-йог, пропагандирующий свое учение в электричках.


Пользователь из Китая разместил в Facebook странную фотографию одного из пассажиров гонконгской электрички, который расположился в вагоне в неестественной для человека позе. Снимок был опубликован в одном из сообществ социальной сети, сообщает Lenta.ru.

Пост привлек внимание юзеров, которые внезапно начали размещать в комментариях фотографии якобы других пассажиров в не менее странных позах. «Черт, это действительно здорово. Даже круто», — поделился пользователь с ником Fai Tam.

Оказалось, что на снимках, опубликованных под оригинальной фотографией, запечатлен один и тот же человек, постоянно ездящий в электричках, только закинув ногу за шею. «Опять этот тип», — отметил один из них.

«Я дважды видел его в поезде. Он очень крутой», — заявил другой.

Большинство комментаторов сошлись во мнении, что гибкий китаец — мастер-йог, пропагандирующий свое учение в электричках.

Фото: сообщество 香港突發事故報料區 в Facebook

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