Союз биатлонистов России отказался от этапа Кубка мира в Тюмени

Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юношеского чемпионата мира 2017 года в Острове, сообщает Zakon.kz





«В сложившихся обстоятельствах СБР считает невозможным проведение в ближайшие месяцы на территории России этапа Кубка мира по биатлону и юниорского чемпионата мира, которые должны были состояться в Тюмени и Острове соответственно. Определение места проведения названных мероприятий остается за IBU. Соревнования должны проходить в атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков», - прокомментировали свое решение в Союзе биатлонистов России.





В организации надеются на скорейшее и тщательнейшее разбирательство со стороны IBU относительно информации, содержащейся в докладе Макларена. Недавно появилась информация, что более 30 российских биатлонистов подозреваются в употреблении запрещенных препаратов. В свою очередь, в Союзе заявили, что не знают, о каких спортсменах идет речь. По их мнению, фигуранты этого дела должны быть наказаны только в том случае, если их вина действительно будет доказана.





Организация провела более 10 антидопинговых семинаров для спортсменов и тренеров с приглашением на них представителей национальной и международной антидопинговых организаций. В ходе внутренних проверок на национальных соревнованиях были уличены и сурово наказаны спортсмены, не внявшие строгим требованиям СБР.





Напомним, европейские биатлонисты решили бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени из-за допинговых скандалов в российском спорте. Ранее уже был перенесен чемпионат мира по скелетону из Сочи, в немецкий Кенигзее. Также по рекомендации Международного олимпийского комитета в Челябинске отменили проведение финала Кубка мира по конькобежному спорту.



