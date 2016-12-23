Электронная сигарета британца взорвалась у детской коляски

Камера видеонаблюдения в одном из магазинов британского города Лидс запечатлела возгорание батареи электронной сигареты, лежавшей в кармане у покупателя, сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.





Видео, опубликованное пожарной охраной Западного Йоркшира, показывает мужчину, стоящего возле детской коляски. Внезапно из его кармана вырывается сноп искр. Размахивая руками, крутясь на месте и осыпая коляску искрами, он убегает.





Согласно заявлению пожарной охраны, мужчина получил легкие травмы. Причиной инцидента стало короткое замыкание аккумуляторов электронной сигареты. По всей видимости, две запасные батареи соприкоснулись с металлическим предметом или друг с другом.





«Это не первый случай, когда мы сталкиваемся с травмами, полученными в результате взрыва литий-ионной батареи, которая лежала у кого-то в кармане, — говорит пожарный следователь Джейми Листер (Jamie Lister). — Сами батареи даже не должны быть испорчены. Проблема в том, что их неправильно хранят».





23 ноября сообщалось, что посетитель Центрального вокзала в Нью-Йорке пострадал от взорвавшейся у него в кармане электронной сигареты. Очевидцы рассказывают, что со стороны это напоминало фейерверк.



