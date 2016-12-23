Состоялся брифинг для представителей СМИ по итогам переговоров Президента РК с Президентом Ирана

Глава государства отметил, что во время переговоров был обсужден комплекс вопросов укрепления и дальнейшего развития межгосударственного взаимодействия, а также ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках ранее прошедших встреч.

- В январе 2017 года исполнится 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Ираном. За это время межгосударственное взаимодействие получило интенсивное развитие, по всем направлениям установлены тесные и доверительные отношения, ‑ сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства обратил внимание на постоянную поддержку со стороны Ирана внешнеполитических инициатив нашей страны, отметив, что Казахстан во всех обстоятельствах не прерывал отношений с Тегераном. Президент Казахстана подчеркнул, что проведенные в Алматы два раунда переговоров по иранской ядерной программе способствовали решению этой сложной проблемы.

Нурсултан Назарбаев указал ряд перспективных направлений развития двустороннего взаимодействия, намеченных в ходе переговоров. Среди них раскрытие взаимного потенциала в транзитно-транспортной сфере, в том числе сотрудничество в железнодорожной отрасли, создание на долгосрочной основе совместных предприятий в сельскохозяйственной сфере, а также взаимодействие в горно-металлургической промышленности.

Кроме того, Глава государства обратил внимание на достижение договоренностей, направленных на расширение авиасообщения, оптимизацию визового режима, стимулирование туризма.

Президент Казахстана подчеркнул, что поддерживает намерение Ирана создать зону свободной торговли с ЕАЭС.

Также Нурсултан Назарбаев рассказал, что в ходе переговоров состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

- Мы выразили единство в вопросах борьбы с распространением исламофобии, ошибочным отождествлением исламской религии с терроризмом и джихадизмом. Достигнута договоренность об усилении политического влияния двух стран в рамках деятельности таких международных организаций как ООН, Организация Исламского сотрудничества, ШОС, ‑ сказал Глава государства.

В завершение Нурсултан Назарбаев отметил большой потенциал дальнейшего усиления казахстанско-иранского взаимодействия.

По итогам официального визита Президента Исламской Республики Иран Хасаном Рухани были подписаны следующие документы:

- Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области ветеринарии и охраны здоровья животных;

- Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области морского торгового судоходства;

- Меморандум между Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан и Организацией прикладного искусства и туризма Исламской Республики Иран по упрощению взаимных групповых туристских поездок;

- Меморандум о взаимопонимании между Национальным Банком Республики Казахстан и Центральным Банком Исламской Республики Иран о содействии в организации двусторонней торговли;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения и социального развития Республики Казахстан и Министерством кооперации, труда и социального обеспечения Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области труда и социального обеспечения.