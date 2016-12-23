Путина нашли в текстах Нострадамуса

Именно о нем, считают специалисты, повествует одна из цитат. "Северный король из Аквилона поможет установить все правильно".

В Сети появился фрагмент, как утверждается, из трудов известного французского астролога и предсказателя Мишеля де Нострдама, более известного как Нострадамус. В тексте якобы содержится упоминание президента России Владимира Путина, на которого возложена миссия по приведению "всего" в порядок, сообщает Дни.ру





Противоречивая фигура Нострадамуса и его обширное творческое наследие, созданное еще в XVI веке, продолжает будоражить умы и в веке XXI. Для интерпретации происходящего в мире и соотнесения с многочисленными предсказаниями астролога используются как самые известные его произведения, так и отрывки, забытые рукописи и другие тексты из самых разных источников.







Не обошли современные толкователи Нострадамуса своим вниманием и фигуру президента России Владимира Путина. Именно о нем, считают специалисты, повествует одна из цитат. "Северный король из Аквилона поможет установить все правильно".

Связав с другими, ранее не поддававшимся расшифровке фрагментам, поклонники творчества Нострадамуса пришли к выводу, что речь идет о ситуации в Сирии, передает издание "НьюИнформ". Из их слов следует, что помощь России в борьбе с орудующими в регионе террористами позволит стабилизировать регион, а в будущем – полностью избавить мир от глобальной угрозы международного терроризма.





Отметим, по распоряжению президента России Владимира Путина была начата операция по поддержке законной власти Сирии в борьбе с террористическими группировками. Боевики быстро утратили преимущество. Меньше чем за год удалось добиться большего прогресса, чем за несколько лет операции возглавляемой США коалиции. Благодаря российской поддержке с воздуха подконтрольная законному президенту Сирии армия продолжает занимать стратегически важные районы и освобождать страну.