Известность мешает Олимпийскому чемпиону Дмитрию Баландину тренироваться

Дмитрий Баландин первый в истории независимого Казахстана олимпийским чемпионом по плаванию.

Как рассказал корреспонденту Zakon.kz Олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин, ему не удается полностью погрузиться в тренировочный процесс, так как звание Олимпийского чемпиона обязывает быть персоной публичной.





«Сейчас я тренируюсь, также много времени посвящаю общественным мероприятиям, - сказал Дмитрий. - Не удалось принять участие в международном турнире в Санкт-Петербурге, потому что не успел подготовиться. В этом месяце было много мероприятий ко дню Первого Президента, празднованию Независимости нашей страны, также принял участие в мероприятии Ассамблеи народов Казахстана. Так сказать, посвятил себя медиа деятельности».





Спортсмен не хочет останавливаться на достигнутом, к завоеванным медалям Олимпиады, Универсиады и Азиады Баландин хочет добавить медаль чемпионата мира.





«Думаю, пора приостановить светскую деятельность, с января начну усиленно тренироваться. В августе состоится чемпионат мира в Будапеште. Моя цель подойти к этим стартам в лучшей форме. Конечно, будут промежуточные, соревнования. Но моя цель чемпионат мира», - подытожил Дмитрий.





Напомним, Дмитрий Баландин стал первым в истории независимого Казахстана олимпийским чемпионом по плаванию. Пловец завоевал золото на коронной дистанции - 200 метров брасс.



