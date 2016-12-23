Взрыв iPhone в Актобе: Пострадавшая утверждает, что он не был на зарядке
23 декабря 2016, 11:07
К ней уже приходили из салона связи, где был куплен сотовый телефон.
В Актобе девушка, пострадавшая из-за сгоревшего iPhone, утверждает - телефон в момент взрыва не был на зарядке, он лежал рядом с ней на кровати, передает газета "Диапазон".
Напомним, 18 декабря Ардак Орынбасарова с ожогами 30% тела попала в больницу. Ночью в ее доме возник пожар из-за взорвавшегося телефона. У девушки обожжены ноги, руки, спина и лицо. Изначально сообщалось, что телефон находился на зарядке, однако теперь девушка утверждает, что телефон просто лежал на кровати рядом с ней.
"iPhone5S не был на зарядке. Он лежал рядом на кровати, она у меня двуспальная. Мне надо было утром на мероприятие, и я приготовила все вещи, даже шубу сняла с вешалки. А ночью меня будто толкнули. Когда проснулась, кровать уже горела. Пожар пошел от айфона, но он не был на зарядке. Зарядка сгорела из-за пожара", - рассказала Ардак.
По ее словам, к ней уже приходили из салона связи, где был куплен сотовый телефон. "Я не собираюсь нажиться из-за того, что произошло, но во всем надо разобраться", - сказала она.
Фото: diapazon.kz, radikal.ru
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