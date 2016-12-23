Взрыв iPhone в Актобе: Пострадавшая утверждает, что он не был на зарядке

К ней уже приходили из салона связи, где был куплен сотовый телефон.

В Актобе девушка, пострадавшая из-за сгоревшего iPhone, утверждает - телефон в момент взрыва не был на зарядке, он лежал рядом с ней на кровати , передает , передает газета "Диапазон"









"iPhone5S не был на зарядке. Он лежал рядом на кровати, она у меня двуспальная. Мне надо было утром на мероприятие, и я приготовила все вещи, даже шубу сняла с вешалки. А ночью меня будто толкнули. Когда проснулась, кровать уже горела. Пожар пошел от айфона, но он не был на зарядке. Зарядка сгорела из-за пожара", - рассказала Ардак.





По ее словам, к ней уже приходили из салона связи, где был куплен сотовый телефон. "Я не собираюсь нажиться из-за того, что произошло, но во всем надо разобраться", - сказала она.











