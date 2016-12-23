Руководство РГП «Казахавтодор» признали, что давали взятку государственным аудиторам Счетного комитета

С санкции районного суда №2 Алматинского района города Астаны в отношении государственного аудитора Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Жангирбаевой А., генерального директора РГП «Казахавтодор» Мукашева С., его заместителя Шамишева Е., руководителя отдела Ажигулова К. избрана мера пресечения «арест», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национального бюро по противодействию коррупции.

В связи с наличием на иждивении малолетних детей, инвалидов и достижением пенсионного возраста в отношении государственного аудитора Копобаевой Б., главного бухгалтера РГП «Казахавтодор» Кургановой Ш. руководителя отдела Елемесова Б. избран домашний арест.

В ходе следственных мероприятий Копобаева Б., Мукашев С., Ажигулов К., Шамишев Е., Курганова Ш. и Елемесов Б. полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном.

Кроме того, вовлеченные в коррупционную схему руководители территориальных подразделений РГП «Казахавтодор» признали свое участие в сборе денег для передачи взятки государственным аудиторам Счетного комитета в сумме 16 млн. тенге. В отношении их избрана мера пресечения «залог».

Напомним, Национальным бюро по противодействию коррупции задержаны главные государственные аудиторы Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Копобаева Б. и Жангирбаева А.

Должностные лица при проведении плановой проверки получили часть взятки в сумме 16 000 000 тенге от генерального директора РГП на ПХВ «Казахавтодор» Мукашева С. и его заместителя Шамишева Е. за не отражение в аудиторском отчете выявленных нарушений нецелевого использования бюджетных средств. В данную схему были вовлечены все руководители областных филиалов «Казахавтодор», которые собирали взятки для государственных аудиторов.