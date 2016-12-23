Лавина перекрыла стратегическую автомагистраль Бишкек-Ош в Киргизии

Снежная лавина сошла на 224 километре стратегической автомагистрали, соединяющей север и юг Киргизии, движение по автотрассе полностью остановлено, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта Киргизии.





"На 224 километре автодороги Бишкек — Ош у спуска с перевала Ала-Бель около 9 часов. 35 мин (09.35 по времени Астаны) сошла лавина. Дорога на данном участке закрыта", — сообщает пресс-служба.





Объем лавины составил около 12 тысяч кубометров снега. Снежная масса во время движения снесла с дорожного полотна легковой автомобиль с пассажирами, однако никто из них при этом не пострадал. На месте ЧП работают автодорожные службы.





В четверг вечером местные власти из-за плохих погодных условий перекрыли движение транспорта по высокогорным участкам автомагистрали, однако утром в пятницу проезд для легковых машин был вновь открыт.





Автотрасса Бишкек — Ош является единственным наземным коридором, связывающим северные и южные регионы Киргизии. Ее протяженность – свыше 600 километров. Трасса проходит по горным серпантинам на высоте свыше 3 тысяч метров над уровнем моря.



