Лавина перекрыла стратегическую автомагистраль Бишкек-Ош в Киргизии
23 декабря 2016, 11:16
Объем лавины составил около 12 тысяч кубометров снега.
Снежная лавина сошла на 224 километре стратегической автомагистрали, соединяющей север и юг Киргизии, движение по автотрассе полностью остановлено, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта Киргизии.
"На 224 километре автодороги Бишкек — Ош у спуска с перевала Ала-Бель около 9 часов. 35 мин (09.35 по времени Астаны) сошла лавина. Дорога на данном участке закрыта", — сообщает пресс-служба.
Объем лавины составил около 12 тысяч кубометров снега. Снежная масса во время движения снесла с дорожного полотна легковой автомобиль с пассажирами, однако никто из них при этом не пострадал. На месте ЧП работают автодорожные службы.
В четверг вечером местные власти из-за плохих погодных условий перекрыли движение транспорта по высокогорным участкам автомагистрали, однако утром в пятницу проезд для легковых машин был вновь открыт.
Автотрасса Бишкек — Ош является единственным наземным коридором, связывающим северные и южные регионы Киргизии. Ее протяженность – свыше 600 километров. Трасса проходит по горным серпантинам на высоте свыше 3 тысяч метров над уровнем моря.
Фото: kyrtag.kg
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