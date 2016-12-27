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Новости за сегодня

Сроки введения обязательного медицинского страхования перенесены на 1 июля 2017 года

27 декабря 2016, 10:48

Оказание гражданам медицинской помощи по страховке начнется с 2018 года

Законом РК от 22 декабря 2016 года № 29-VI внесены изменения в некоторые законодательные акты РК по вопросам обязательного социального медицинского страхования, которые вводятся в действие с 1 января 2017 года.

Согласно внесенным изменениям в Закон РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» перенесены сроки уплаты взносов в МСФС с 1 января 2017 года на 1 июля 2017 года.

Таким образом, отчисления работодателей и взносы индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, подлежащие уплате в фонд в размере 2 % от объекта исчисления отчислений и объекта исчисления взносов соответственно, осуществляются с 1 июля 2017 года (статьи 27, 28).

Соответственно, перенесены сроки введения в действие обязательств по вопросам обязательного социального медицинского страхования, предусмотренные Налоговым кодексом, согласно изменениям, внесенным в Закон РК 16 ноября 2015 года № 406-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования».

Кроме того, изменения внесены также в:

Бюджетный кодекс;

Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения»;

Закон РК «Об образовании»;

Закон РК «О платежах и платежных системах».


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