В ЮКО выделят средства из бюджета для борьбы с кожным лейшманиозом

В некоторых районах Южно-казахстанской области зарегистрированы случаи заболевания кожным лейшманиозом, о том какие меры предпринимаются для борьбы с заболеванием и как избежать сегодня в Региональной службе коммуникаций рассказала исполняющая обязанности руководителя управления здравоохранения ЮКО Роза Жаукимова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного акима.





Вместе с ней на вопросы журналистов ответили: руководитель отдела эпидемиологического надзора Карлыгаш Тулендиева и заместитель главного врача областного кожно-венерологического диспансера Жадыра Будесова. По словам спикеров, на сегодняшний день в Отырарском районе специалисты совместно с сотрудниками местного акимата, проводят соответствующие работы. Специалисты областного дерматовенерологического диспансера проводят в районе подворный обход, и оказывают организационно-методическую помощь.





«Вдоль левого берега реки Сырдарьи Отырарского, Шардаринского районов и город Арыс, расположен очаг лейшманиоза. Эти территории заселены большими песчанками, которые являются основным резервуаром и источником инфекции. Переносчики возбудителей являются москиты рода Phlebotomus, которые становятся заразными через 6–8 дней после кровососания на грызунах. Заражение происходит через укус инфицированного москита. Восприимчивость всеобщая. Заболевание не передается от человека к человеку. Инкубационный период заболеваемости длится от 2 недель до 4 месяцев, кожные элементы не заживают в течение длительного времени в осенние, зимние месяцы с образованием грубых рубцов. Лечение лейшманиоза симптоматическое, в том числе местное - путем обработки язв антисептическими, антибактериальными и репарирующими наружными средствами», - сказала Р.Жаукимова.





Стоит отметить, что по области на 22 декабря 2016 года зарегистрировано 124 больных. Резкий рост заболеваемости (от 53 до 124) за счет трех эндемичных районов . Вместе с тем, на сегодня в Отырарском районе проведено заседание Координационного совета по вопросам охраны здоровья населения. Принято решение о проведении разъяснительной работы среди местного населения по профилактике и лечении лейшманиоза, а также выделении бюджетных средств для обработки и оказанию своевременной и качественной медицинской помощи.





Кожный лейшманиоз - заболевание излечимое.





Фото: dic.academic.ru







