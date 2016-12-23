Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 328,18 (-3,91), EURKZT_TOD = 342,70, CNYKZT_TOD = 47,1561 (-0,7264)
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 (USDKZT_TOD), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Торги инструментом USDKZT_TOM сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 26 декабря в США (Christmas Day). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 27 членов валютного рынка KASE.
Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 328,18 тенге за доллар (-3,91 тенге), объем торгов - 190 600 тыс. USD (+119 150 тыс. USD). Средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге составил 342,70 тенге за евро, объем торгов - 100 тыс. евро.
По евро с расчетами T+0 в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.
Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 47,1561 тенге за юань (-0,7264 тенге), объем торгов - 2 450 тыс. юаней (+1 350 тыс. юаней).
Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.
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