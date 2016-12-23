В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» утверждены Требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для платежных организаций.

В частности, внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОДФТ) осуществляется организацией в целях:

1) обеспечения выполнения организацией требований Закона о ПОДФТ;

2) поддержания эффективности системы внутреннего контроля на уровне, достаточном для управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и сопряженными рисками;

3) исключения вовлечения организации и работников в процессы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Также Программа организации внутреннего контроля в целях ПОДФТ включает:

1) описание функций подразделения по ПОДФТ, в том числе процедуру взаимодействия с другими подразделениями и персоналом организации, филиалами при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОДФТ, а также функций, полномочий ответственного работника, процедуру взаимодействия ответственного работника с уполномоченными органами и должностными лицами организации;

2) сведения об автоматизированных информационных системах и программном обеспечении, используемых для осуществления внутреннего контроля в целях ПОДФТ и передачи сообщений в уполномоченный государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по ПОДФТ в соответствии с Законом о ПОДФТ (далее - уполномоченный орган по финансовому мониторингу), в том числе сведения об их разработчиках;

3) процедуру фиксирования сведений, а также хранения документов и информации, полученных в ходе реализации внутреннего контроля в целях ПОДФТ;

4) процедуру информирования работниками организации, в том числе ответственным работником, уполномоченных органов и должностных лиц организации о ставших им известными фактах нарушения Закона о ПОДФТ, а также правил внутреннего контроля, допущенных работниками организации;

5) описание требований по ПОДФТ (при наличии), установленных юридическим лицом, которое имеет контроль над организацией.

Допускается включение организацией в программу дополнительных мер по организации внутреннего контроля в целях ПОДФТ.

Типы клиентов, чей статус и (или) чья деятельность повышают риск легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, включают:

1) иностранцы, включая иностранных публичных должностных лиц, их близких родственников и представителей;

2) иностранные финансовые организации;

3) юридические лица и индивидуальные предприниматели, деятельность которых связана с интенсивным оборотом наличных денег, в том числе:

организаторы игорного бизнеса, а также лица, предоставляющие услуги либо получающие доходы от деятельности онлайн-казино за пределами Республики Казахстан;

лица, предоставляющие туристские услуги, а также иные услуги, связанные с интенсивным оборотом наличных денег;

4) страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры, осуществляющие деятельность по отрасли «страхование жизни» (за исключением дочерних организаций банка, которые соблюдают требования по ПОДФТ, установленные банком);

5) лица, осуществляющие деятельность в качестве страховых агентов;

6) лица, осуществляющие посредническую деятельность по купле-продаже недвижимости;

7) некоммерческие организации, в организационно-правовой форме фондов, религиозных объединений;

8) лица, расположенные (зарегистрированные) в иностранных государствах, указанных в пункте 15 Требований, а также расположенные в Республике Казахстан филиалы и представительства таких лиц.

Допускается включение организацией дополнительных типов клиентов, чей статус и (или) чья деятельность повышают риск легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Приказ и постановление вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования.